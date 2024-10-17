Yılda Sadece Bir Kez Toplanıyor, Hasat Başladı! Kilosu 150 Lira

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 1100 rakımlı ve suyu bol olan Dağarcık bölgesinde kestane bahçelerinde yetişen kestanelerin hasat işlemi başladı. İşte kestanenin hiç bilinmeyen faydaları..

HASATTA GELENEKSEL YÖNTEMLER

Kestane hasadı ormanların arasında dağlarda bulunan arazilerde geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediyor.

Üreticiler ellerine aldıkları uzun sırıklarla ağaçlara polarla vurarak hasat işlemini gerçekleştiriyor.

“BİR YIL BOYUNCA BUGÜNÜ BEKLİYORUZ”

Ürünlerini hasat eden üreticilerden biri olan Mehmet Emin Özulus, “Kestane ağaçlarımızı Bahar aylarında bakımını yapıyoruz. Sezon boyunca doğal gübre atarak hasada hazırlarız. Kestane bizim her şeyimiz. Bir yıl boyunca bugünü bekliyoruz. Çok mutluyuz. Kestane kış aylarında bizim misafirlerimize ikram ettiğimiz en önemli çerezimiz. Bu yıl hem ürün bol, hem de kaliteli” ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.

KESTANE NELERE İYİ GELİR?

Kestane sindirim sağlığına olan olumlu etkileriyle biliniyor. İçerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsak sağlığını sağlığında destekleyici nitelikler taşıyor.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olan kestane, diyabetik bireyler için önemli avantajlar sağlıyor.

Kestane, kalp sağlığı açısından da oldukça faydalı.

İçeriğindeki potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken, antioksidan özellikleri kalp hastalıkları riskini azalttığı örnekler bulunuyor.

Bu nedenle, kalp dostu bir besin olarak tüketimi tercih edilebiliyor.

Kestanenin cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri var. İçeriğindeki antioksidanlar, ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

Kestane yağı, cilt nemlendirici ve iyileştirici özelliklere sahip olduğu için kozmetik ürünlerde sıkça kullanılır.

Kaynak: İHA