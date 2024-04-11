CHP Genel Başkanı Özel, Gezi davası tutuklularının yakınlarıyla bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Özel, Gezi davasında tutuklu bulunan kişilerin ailelerini telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel, bu görüşmelerde Gezi davasında verilen haksız cezaları her platformda dile getirmeye devam edeceklerini ve cezaevinde bulunan kimsenin olmaması gerektiğini vurguladı. Gezi davasıyla ilgili adaletin sağlanması ve tutukluların özgürlüklerine kavuşmaları için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

ANKA'nın haberine göre, Özel, Gezi davasından tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater’in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı’yı telefonla arayarak, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Görüşmelerinde Gezi yargılamasında verilen haksız cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirten Özel, Gezi nedeniyle cezaevinde kimsenin bulunmaması ve tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğinin altını çizdi.