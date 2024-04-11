Yeniden Refah Partisi'nden iktidara 'İsrail' tepkisi: Kısıtlamalar uygun ama çok az

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e karşı 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirme kararını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi'nden iktidara 'İsrail' tepkisi: Kısıtlamalar uygun ama çok az

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e karşı 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirme kararına tepki gösterdi. Uğurlu, partilerinin "Gidin orayı bombalayın" demediklerini, sadece ticareti askıya almayı önerdiklerini belirtti. Öte yandan Uğurlu, kısıtlamayı uygun bulsalar da yeterli bulmadıklarını ifade etti. Bu durumu sadece az bir tepki olarak gördüklerini vurguladı.

Mehmet Fatih Uğurlu şunları kaydetti:

'Bu kısıtlamanın yerinde olduğunu kabul ediyoruz fakat az diyoruz çünkü birçok malın ticareti yine devam ediyor. Bu ticareti yapan firmalar bu işlerden kar etmesinler. Bizim devletimiz bu ticareti tamamen yasaklarsa daha çok memnun oluruz. Bu ticaretten yapılan, elde edilen karlar oradaki zavallı bebeklerin, kadınların ölümüne sebep olan işlerde kullanılıyor. Her ne suretle olursa olsun bu ticaretin tamamen kesilmesi lazım. Bu ticaretin kesilmesi minimum bir tepkidir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 'Gidin orayı bombalayın' demiyoruz. 'Hiç olmazsa ticaretimizi askıya alalım' diyoruz. Bu kısıtlamayı uygun görmekle birlikte çok az buluyoruz. Az bir tepki olarak görüyoruz.'

Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan Bahçeli'ye tepki: Kabul edilemez! Aydın'dan Bahçeli'ye tepki
En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike En sevilen ikili aslında çok tehlikeliymiş! Tahin pekmezi birlikte mi yiyorsunuz? Bilinmeyen tehlike
MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e "ölüm" mesajı: Akşam ezanında ölürler! MHP'li Yıldız'dan Özel'e "ölüm" mesajı!
ÇOK OKUNANLAR
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
Ek destek geldi, Mehmet Şimşek duyurdu: 18 milyar dolar nasıl kullanılacak? 18 milyar dolar nasıl kullanılacak?