MHP'li Feti Yıldız'dan Özgür Özel'e "ölüm" mesajı: Akşam ezanında ölürler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın ilk günü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" açıklaması hakkında konuşmuştu.

"Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim" diyen Özel, "Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" ifadelerini kullanmıştı.

"AKŞAM EZANINDA ÖLÜRLER"

Özel'in bu açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, "Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım. 'İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler" notunu düştü.

Feti Yıldız'ın sosyal medyada paylaştığı açıklaması şöyle:

"Terör örgütü uzantılarıyla iç içe geçmiş olanlar, her fırsatta ahlaken sapkınları savunanlar, Türk Milletinin tarihsel haklarıyla çatışanlar, Türk düşmanlarıyla silah çatanlar, dün ne ise bugün de odur.

CHP’nin Muvakkat Genel Başkanı Özgür Özel’in Allah’ı, Kur’an-ı Kerimi, Peygamberimizi ve güzel ahlakını öğrenen minik yavrularımıza karşı içindekileri kusması henüz unutulmadı.

İnsanın göstereceği en erdemli davranış edeptir. Bayram sabahı Hatuniye Cami önünde iyice ucuzlamış taklit tavırlarına kimse inanmadı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi yetkisini aldınız da biz mi görmüyoruz? Belediyelerin yapacağı işler yasa ile bellidir. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar kazandırmak, nikah kıymak v.s. gibi görevler…. Elbette önemli…

31 Mart Seçim sonuçlarını, oy verme motivasyonlarını, beklentileri, seçmen davranışlarını, açık ve gizli işbirliklerini ilçe ilçe, il il inceliyoruz. Kısa bir süre sonra rapor haline getirip Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’e sunacağız.

Muvakkat Genel Başkan, Osmanlı Türk Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali öğütünü hatırlatayım, 'İnsanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler."

Kaynak: Gerçek Gündem