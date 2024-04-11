İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da davullu zurnalı karşılama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'a gitti. Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, yürümekte zorlandı. Davul ve zurna eşliğinde karşılama yapan vatandaşlar, "Trabzon seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sizi yürekten kucaklıyorum, iyi ki varsınız. Yarın İstanbulumuzun inşallah çok güzel eşleşerek iyi işler yapacağım. Ortahisar ilçesinde kucaklaşalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, hayırlı bayramlar" dedi.

İmamoğlu daha sonra kabir ziyaretleri programları için baba ocağı Akçaabat ilçesi Cevizli Mahallesi'ne geçti.