Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan'ın aramadığı isimler arasında DEM Parti Eş Başkanları ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer aldı.

Son Güncelleme:
Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı

Ramazan Bayramı nedeniyle liderleri arayıp bayramlaşan Erdoğan'ın temasları İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Duyuruda ilginç bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Erdoğan sadece DEM Parti Eş Başkanları ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramadığı ortaya çıktı. Fatih Erbakan, özellikle İsrail ile yapılan ticaret meselesi yüzünden hükümeti eleştiriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriklerini iletti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladılar.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi AKP CHP MHP DEM Parti İYİ Parti Devlet Bahçeli Meral Akşener Özgür Özel Mustafa Destici Zekeriya Yapıcıoğlu Doğu Perinçek Önder Aksakal
Son Güncelleme:
NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti
Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo
CHP kurmayları: Sahada olacağız, toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz CHP kurmayları: Sahada olacağız, toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz
Ekrem İmamoğlu, The Economist için yazdı: Halk değişim için güçlü bir arzu duyuyor İmamoğlu: Halk değişim için güçlü bir arzu duyuyor
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
"Bayramda arayacağım" demişti: Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı