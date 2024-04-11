Erdoğan bayramlaşmak için iki partinin liderlerini aramadı

Ramazan Bayramı nedeniyle liderleri arayıp bayramlaşan Erdoğan'ın temasları İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Duyuruda ilginç bir ayrıntı dikkatli gözlerden kaçmadı. Erdoğan sadece DEM Parti Eş Başkanları ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramadığı ortaya çıktı. Fatih Erbakan, özellikle İsrail ile yapılan ticaret meselesi yüzünden hükümeti eleştiriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriklerini iletti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladılar.