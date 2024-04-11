CHP kurmayları: Sahada olacağız, toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, partinin kurultay sürecinden sonra yaşadığı değişimle her bakanlığa karşı bir genel başkan yardımcılığından oluşturduğu Gölge Kabine’nin de bu süreçte daha ön plana çıkacağı dile getiriliyor. Yerel seçimler dönemi boyunca da bakanlıkların yanlış yaptığı uygulamaları takip ettiklerini ve eleştirilerini yaptıklarını söyleyen Gölge Kabine üyeleri “Seçim sürecinde adaylar, seçim konuları konuşuldu. Şimdi geleceğe dönük politikalarımızı daha çok anlatacağımız bir süreç olacak. Alanlarımızda açıklamalar yapacağız. Ülkeyi yöneten parti biz olsaydık, hangi bakanlıkta ne uygulamalar yapardık, bu önerilerimizi belirli açıklamalarla paylaşacağız” diyor.

VEKİLLERLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Bu çalışmaların milletvekilleriyle de koordineli sürdürüleceğini aktaran kurmaylar, “Milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz programlarımız olacak. Zaten Gölge Kabine üyelerinin kendi alanlarında uzman olan milletvekilleriyle belli çalışma grupları vardı. Konusunda uzman arkadaşlardan da sürekli görüş alıyorduk. Şimdi seçim bittiği günden beri genel seçimlere odaklandık. Bu nedenle genel politikalara yönelik söyleyeceklerimiz olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi gezmeye devam edeceklerini de söyleyen partililer, “Son yerel seçimlerden sonra kazandığımız yerlere hayırlı olsun ziyaretleri yapabiliriz. Özellikle ilçe ve belde ziyaretleri de yapacağız. Çünkü insanların ayağına gitmek, onlara dokunmak, dertlerini dinlemek önemli. Sürekli de sahada olacağız. Sendikalarla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bağımızı kopartmayacağız. Kurultayda da bunun sözünü vermiştik. CHP sürekli sahada olan, toplumsal muhalefete öncülük eden bir parti olacak” diye konuştu.