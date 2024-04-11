Selahattin Demirtaş savunmasını kitaplaştırdı

Selahattin Demirtaş'ın Kobanê Davası savunması “Onurlu Yaşam Davası” adıyla kitaplaştırıldı. Okuyucular Demirtaş'ın 'Tahir Usta’ diye seslendiği babasına ithaf ettiği kitaba ücretsiz ulaşabilecek.

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Selahattin Demirtaş savunmasını kitaplaştırdı

4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobanê Davası'nda yaptığı 9 günlük savunması kitaplaştırıldı.

'Onurlu Yaşam Davası' adlı kitap, demirtasinfo.com/tr sitesinden PDF formatında ücretsiz olarak indirilerek okunabilecek.

Selahattin Demirtaş, kitabı 31 Aralık 2023’te kaybettiği ve 'Tahir Usta' diye seslendiği babası Tahir Demirtaş’a ithaf etti.

Kitabın girişinde, Demirtaş'ın babasının ölümünün ardından katıldığı duruşmada kullandığı “Savunmamı, okuma yazması olmamasına rağmen alın teriyle yedi çocuğunu da üniversitede okutan emekçi babama, Tahir Usta’ya, onun şahsında evlat acısı, evlat hasreti çeken tüm annelere, babalara ithaf ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Selahattin Demirtaş savunmasını kitaplaştırdı - Resim : 1

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