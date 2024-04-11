Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası

AKP Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma törenine video konferansla katılan Erdoğan, prompterın takılması nedeniyle sorun yaşadı.

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Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma törenine video konferans yöntemiyle ile katılarak yerel seçim yenilgisi sonrası partililere 'yeise kapılmayın' diye seslendi.

Konuşmasının sonuna doğru "Milletimizin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" diyen Erdoğan'ın metni okuduğu prompter takılınca konuşması da kısa süre aksadı.

Prompterın düzelmesinin ardından Erdoğan kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan daha sonra "Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" diyerek konuşmasını tamamladı.

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