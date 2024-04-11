"Bayramda arayacağım" demişti: Erdoğan ile Özel'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bayramlaşmak için aradı. Önceki gün Sabah gazetesine verdiği mülakatta, bayram günü Erdoğan’ı arayacağını söyleyerek, “Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim” demişti. Özel, Erdoğan'a, CHP'nin Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine, milli gelirin de yüzde 85'ine hâkim bir coğrafyada yerel iktidar olduğunu” hatırlatacağını söylemişti. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Özel, Erdoğan'a “Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dedi, görüşme 5 dakika sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 16 siyasi partinin genel başkanları ve parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonla görüştü.

Özel, Erdoğan ve Kurtulmuş'un yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı arayarak bayramlarını kutladı.

AHMET NECDET SEZER'İ DE ARADI

Bugün 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve önceki dönem CHP genel başkanlarını arayarak bayramlarını kutlayan Özle, önceki dönem genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile de telefonda görüştü.

ERDOĞAN'A TELEFONDA NE SÖYLEYECEKTİ?

Özel, partisinin 31 Mart yerel seçimlerdeki başarısını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkisini ve bundan sonraki süreci, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’a anlatmıştı. Önceki gün Sabah gazetesinin birinci sayfadan “Makama saygıdan asla taviz yok” manşetiyle gördüğü mülakatta Özel, bayram günü Erdoğan’ı arayacağını söyleyerek, “Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim” demişti.

Özel, şunları söylemişti:

"Geçen bayram, Devlet Bahçeli'den başlayarak bütün liderleri aramıştım... Bir tek Erdoğan'ı aramadım. Ama o zaman ikinci partiydik. Şimdi... 31 Mart seçimleri... Ve CHP birinci parti... Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım... Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim.

Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini... Kendilerinin millet tarafından iktidar ile görevlendirildiğini... Bizim de 31 Mart seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine, milli gelirin de yüzde 85'ine hâkim bir coğrafyada yerel iktidar olduğumuzu... Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim."

İSMAİL SAYMAZ: GÖRÜŞME 5 DAKİKA SÜRDÜ

Gazeteci İsmail Saymaz ise Erdoğan-Özel görüşmesinin detaylarını aktardı. İki liderin birbirlerinin bayramlarını kutladıklarını ifade eden Saymaz, Özel'in Erdoğan'a “Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediğini aktararak, şunları yazdı:

"CHP lideri Özel, sabah Erdoğan’ı aradı ancak görüşemedi. Öğleden sonra Erdoğan, Özel’e döndü. Birbirlerinin bayramını kutladılar. Özel, 'Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar' dedi. Erdoğan, Özel’in geçirdiği operasyonları sorup 'geçmiş olsun' dedi. Görüşme 5 dakika sürdü."