Erdoğan, Hamas lideri Haniye'ye taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları sonucu üç oğlu ve üç torunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’yle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

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Erdoğan, Hamas lideri Haniye'ye taziyelerini iletti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yle telefonda görüştüğünü duyurdu. Erdoğan, İsrail saldırıları sonucu üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye’ye başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in saldırıları sonucu 3 oğlu ve torunlarını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye'yi telefonla arayarak başsağlığı dilekleri anlar:

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