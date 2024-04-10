Hamas lideri İsmail Heniyye’nin ailesi Gazze'deki bombardımanda öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Hazım İsmail'in hayatını kaybettiği doğrulandı. Filistin medyası tarafından da teyit edilen habere göre, Heniyye'nin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi olan oğlu, Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Redwan Mahallesine yapılan saldırıda öldü.

Ayrıca, Hamas'a yakın medya tarafından Heniyye'nin 14 akrabasının da öldüğü bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.