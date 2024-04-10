Avrupa Parlamentosu'ndan AB'nin tartışmalı Göç ve İltica Anlaşması'na onay

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği'nin (AB) uzun yıllardır tartışılan yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşmayı kabul etti. Bu anlaşma, düzensiz göçle mücadele için önemli bir adım olarak görülürken, bazı gruplar anlaşmayı protesto etti.

Avrupa Parlamentosu'ndan AB'nin tartışmalı Göç ve İltica Anlaşması'na onay

Avrupa Parlamentosu'nun yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşmayı kabul etmesi, düzensiz göçle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Bu anlaşma ile savaş ve zulümden kaçan insanların korunması ve düzensiz göçün önlenmesi hedefleniyor. Ylva Johansson'un ifadelerine göre, anlaşma üye ülkeler arasında dayanışmayı artırarak korunmasız kişilere daha iyi destek olmayı ve kalmaya uygun olmayanları hızla geri göndermeyi sağlayacak.

Brüksel'de toplanan Genel Kurulda yapılan oylamada milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göçle mücadele için uzun yıllar süren tartışmaların ardından üzerinde anlaştığı Göç ve İltica Anlaşması'nı kabul etti.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Genel Kurulda oylama öncesinde yaptığı açıklamada "Göç politikamızı düzeltmenin zamanı geldi. Vatandaşlarımız bizden savaş ve zulümden kaçan insanları korumamızı bekliyor. Ama aynı zamanda bizden düzensiz gelişleri ve ölümcül yolculukları önlememizi ve kalma hakkı olmayanları hızla geri göndermemizi bekliyorlar. Göç ve İltica Anlaşması, budur. Anlaşma insanları korumamıza, sınırlarımızı korumamıza ve göçü düzenli bir şekilde yönetmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Johansson, oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Üye ülkeler arasında zorunlu dayanışmayla dış sınırlarımızı, korunmasız kişileri ve mültecileri daha iyi koruyabileceğiz, kalmaya uygun olmayanları hızla geri gönderebileceğiz."

Oylama Protesto Edildi

Brüksel'de yapılan Genel Kurul oylamasında, Avrupa Birliği'nin Göç ve İltica Anlaşması kabul edildi. Oylama sırasında bir grup aktivist, anlaşmayı protesto ederek gösteri yaptı ve oylamanın bir süreliğine durmasına neden oldu.

Uluslararası insan hakları kuruluşları ise yeni kurallara yönelik eleştirilerde bulunarak endişelerini dile getirdi.

Anlaşmanın sonraki aşamada AB Konseyi tarafından onaylanması ve üye ülkelerin ulusal hukuklarına geçmesi gerekiyor.

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