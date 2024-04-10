IMF: Türkiye’deki ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan bir rapora göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan ekonomilerdeki şoklar dünyadaki büyümeyi de etkiliyor.

IMF: Türkiye’deki ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü raporunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan piyasalarda yaşanan şokların gelişmiş ekonomilerini yüzde 4 etkilediği belirtildi.

G20’deki gelişmekte olan 10 ekonominin (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye) 2000’den bu yana küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) toplam paylarını iki katından fazla artırdığı aktarılan raporda, özellikle Çin’de yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma riskinin üç kat arttığına yer verildi.

Öte yandan raporda, Brezilya, Hindistan ve Meksika’da yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma risklerinin de orta düzeyde arttığı ifade edildi.

Geleceğe bakıldığında simülasyonların G20’nin gelişmekte olan piyasalarındaki makul bir büyüme ivmesinin orta vadede küresel büyümeyi destekleyebileceğini gösterdiği ifade edilen raporda, politika yapıcılara gelişmekte olan piyasalardan gelebilecek daha büyük şok olasılığını yönetmek için yeterli tamponları koruma ve politika çerçevelerini güçlendirme çağrısında bulunuldu.

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