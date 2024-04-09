Fitch'ten 7 Türk finansal kuruluşuna not teyiti

Fitch, Türkiye'de 7 banka dışı finansal kuruluşun notlarını "pozitif" görünüm ile teyit etti.

Fitch'ten 7 Türk finansal kuruluşuna not teyiti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de yedi banka dışı finansal kuruluşun notlarını teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, İş Finansal Kiralama, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Finansal Kiralama, Ak Finansal Kiralama, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Garanti Faktoring ve Garanti Finansal Kiralama'nın Uzun Vadeli Döviz İhraççı Temerrüt Notları "B" olarak teyit edildi.

Kredi notlarının görünümü "pozitif" olarak belirlendi.

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