İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu kovuldu

Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares'in görevine son verildi.

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İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu kovuldu

Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumundan (SWR) yapılan açıklamaya göre, Fares'in, sosyal medya hesabında İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildi.

Açıklamada, SWR'nin dijital diyalog formatı "MixTalk "ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğu ancak sosyal medyadaki paylaşımında kendisinin bu tarafsızlıktan yoksun olduğu aktarıldı.

SWR'nin sosyal medya için açık kuralları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Gazeteciler elbette siyasi bir görüşe sahip olsalar da, SWR'nin bağımsızlığı sosyal medya faaliyetleri nedeniyle tehlikeye atılmamalı veya sorgulanmamalıdır. SWR bu özel durumda bu ilkenin ihlal edildiğini düşünmektedir." denildi.

Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Instagram'da kendisini "Bayan Baklava" olarak adlandıran Fares, bir süpermarketteki paylaşımında, Danone firmasına ait Alpro marka çikolatalı içeceği almak isterken "No Thanks" adlı boykot uygulamasını açıyor ve şirketin İsrailli start-up'lara yatırım yaptığını belirtilmesi üzerine ürünü rafa geri koyuyor.

Kaynak: AA

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