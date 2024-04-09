Özgür Demirtaş: Hani İsrail ile ticaret yoktu?
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmesini gecikmiş bir hamle olarak değerlendirdi, "Hani ticaret yoktu?" diye sordu
Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmesiyle ilgili paylaşım yapan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kararın geç alınmasını eleştirerek iktidara 2 soru sordu.
Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Demirtaş, "Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani ticaret yoktu? 2) 30 Bin can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.
Geçti Bor’un Pazarı,— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 9, 2024
Sür Eşeği Niğde’ye…
İki sorum var:
1) Hani Ticaret Yoktu?
2) 30 Bin Can gittikten sonra mı? https://t.co/7e0MBUuNkv