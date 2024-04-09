Özgür Demirtaş: Hani İsrail ile ticaret yoktu?

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmesiyle ilgili paylaşım yapan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kararın geç alınmasını eleştirerek iktidara 2 soru sordu.

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Demirtaş, "Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani ticaret yoktu? 2) 30 Bin can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.