Özgür Demirtaş: Hani İsrail ile ticaret yoktu?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmesini gecikmiş bir hamle olarak değerlendirdi, "Hani ticaret yoktu?" diye sordu

Özgür Demirtaş: Hani İsrail ile ticaret yoktu?

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmesiyle ilgili paylaşım yapan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kararın geç alınmasını eleştirerek iktidara 2 soru sordu.

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Demirtaş, "Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani ticaret yoktu? 2) 30 Bin can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.

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