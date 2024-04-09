Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararına İsrail'den tepki: 'ABD'deki dostlarımızla konuşacağız'

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X platformundan yaptığı açıklamada, "Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.

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Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararına İsrail'den tepki: 'ABD'deki dostlarımızla konuşacağız'

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracata, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıkladı. Ankara'nın kararına ilk tepki İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'dan geldi.

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Sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, Gazze'de kadınlara, kız çocuklara, yetişkinlere tecavüz eden, öldüren ve bedenlerine saygısızlık eden ve çocukları diri diri yakan Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ürünler için bir liste daha hazırlanmasını ve ayrıca ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilmesini, Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesini Amerika'daki dostlarımızdan isteyeceğiz. Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak."

BAKANLIK NE DEDİ?

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan'dan itibaren, ilk aşamada 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 'İsrail’in saldırıları başladıktan sonra Gazze’ye ve Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırdığı' ifade edilmişti.

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İsrail Türkiye Ticaret Bakanlığı
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