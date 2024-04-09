David Bowie'nin eski iş arkadaşı: Ünlü olmak için şeytana ruhunu bile satardı

David Bowie’nin annesinin gittiği kuaförde çalışan Suzi Ronson, David Bowie'yi anlattı.

Play Tuşu'nun aktardığına göre, The Guardian’a konuşan Ronson, 1971 yılında bir yaz günü kızıl saçları ve altın kostümüyle kuaföre gelen David Bowie’yi görünce "Bu ucubenin burada ne işi var?" diye sorduğunu belirtti. O gün Ronson’ı tanıyan David Bowie, "Birlikte çalışmalıyız, tarzımı keskinleştirmeliyiz" diyerek çalışmaya başlamış.

Bowie'nin başarılı olmaktan başka bir şansı olmadığının farkında olduğunu söyleyen Ronson, "Ünlü olmak için ruhunu şeytana bile satardı" diye konuştu.

Ronson, David Bowie'nin Ziggy personasının queer bireyleri nasıl etkilediğini ve şarkıcıyla iletişime geçmek isteyen birçok erkeğin onlarla temas kurduğunu da anlattı.