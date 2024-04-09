Meksika'da eylemciler hükümet binasını ateşe verdi

Guerrero eyaletinde, 43 öğrencinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını isteyen ve bir öğrencinin polis tarafından öldürülmesini protesto eden eylemciler, hükümet binasını ateşe verdi.

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Meksika'da eylemciler hükümet binasını ateşe verdi

Meksika'nın Guerrero eyaletinde protestocular, 2014'te gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan 43 öğrenci hakkında açıklama talep ederek hükümet binasını ateşe verdi. Yerel basındaki haberlere göre, Guerrero'nun başkenti Chilpancingo kentinde protestocu öğrenciler, dört otobüsle eyalet hükümet binasına geldi.

Binayı havai fişekle ateşe veren göstericiler, 2014'ten bu yana kayıp olan 43 öğrencinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Protestocu öğrenciler ayrıca otoparktaki yaklaşık 12 aracı da yaktı. Diğer yandan, öğrenciler aynı zamanda, martta başkent Meksiko'da düzenlenen eylemden eve dönen Yanqui Kothan Gomez isimli öğrencinin polis tarafından öldürülmesini de protesto etti.

Yetkililer, protestocuların gözaltına alınmadığını ve olaydan kısa bir sonra bölgeden ayrıldıklarını belirtti. Meksika'da 6 Mart'ta, 43 öğrencinin kaybolduğu olayı protesto eden onlarca gösterici, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada polisin, öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Önceki hükümet, öğrencilerin, polis tarafından teslim edildikleri uyuşturucu karteli üyelerince öldürülüp cesetlerinin Cocula kentindeki çöp alanında yakıldığını açıklamıştı. Amerikan Devletleri Örgütü'ne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunca atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar bulunduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

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