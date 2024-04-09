Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail adımı: İhracat kısıtlaması getirildi

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail adımı: İhracat kısıtlaması getirildi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracıtına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır."


Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.

Türkiye'nin, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan İsrail'e ihracatı devam ettirmesi tepkilere neden olmuştu. İsrail'e gönderilen ürünlerin içeriği de tartışmalara neden olmuş, muhalefet İsrail'e bomba yapımında kullanılan ürünlerin gönderildiğini ileri sürmüştü.

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İsrail Ticaret Bakanlığı
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