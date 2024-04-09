Yeni Şafak yazarı: AKP Genel Merkezi'nde, partiyi İslamcılardan kurtarmaya çalışan bir 'çete' var

Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "AKP Genel Merkezi'nde, besledikleri trol, ajans hesapları, köşe yazarları ve benzerleriyle birlikte partiyi 'İslamcılardan kurtarmaya' çalışan bir 'çete' var" iddiasında bulundu.

Kılıçarslan, "AK Parti İslamcılardan kurtulmalı mı?" başlıklı köşe yazısında, "İhvan çizgisinin bütünüyle tasfiye edildiğine (dahası edilmesinin şart olduğuna) inanan, Türkiye’nin dış politikasında oluşan kimi zikzaklara herkesin kayıtsız şartsız uyumlanmasını talep eden, İslamcıların tamamını 'kendilerine mahsus bir ajandaya da sahip olmaları' yüzünden eleştiren bu ekibin (çete mi demeliydim?) en başat özelliği ise ekibi oluşturan çoğu insanın eskiden radikal diyebileceğimiz derecede İslamcı olması. Vaktiyle o sertliği kabul edip üreten bünyeleri bugün de aynı sertliği 'AK Parti İslamcılardan kurtulmalı mı?' sorusuna coşkuyla 'evet' derken gösteriyorlar. Karakter değişmiyor, 'pozisyon' değişiyor anlayacağınız" dedi.

"Bu ekip, vaktiyle 'şu talebeler olmasa maarif çok güzel yönetilir' diyen Milli Eğitim Bakanı’nın yaptığını yapıp İslamcılardan şık bir çalımla kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullanan Kılıçarslan, söz konusu ekibin, bu amacında büyük oranda başarı sağladığını belirterek, "Son yerel seçimde ortaya çıkan 'kendini temsiliyetsiz hisseden insanlar' durumu hemen her şeyi izah ediyor" şeklinde yazdı.

Ekibe bağlı trollerin ve ajans hesaplarının, yerel seçim hezimetini AKP'deki İslamcılara ihale etmeye çalıştıklarını iddia eden Kılıçarslan, "E ama sürekli söyledim, yine söyleyeyim: Politik olarak yeteri kadar temsil edilmediğini düşünen insanlar kendilerine yeni temsiliyet alanı bulurlar. İslamcıları sadece 'kendilerinden oy alınması gereken insanlar' olarak görür de hiçbir politik taleplerine kulak asmazsan İslamcılar da ağır ağır yol alır" görüşünü dile getirdi.

Son günlerin tartışma konusu olan 'İsrail ile ticaret' konusunda AKP'yi eleştiren Kılıçarslan, "AK Parti'yi destekleyen İslamcılar, hemen hemen 2023 Kasım'ından beri AK Parti’ye ve AK Parti çeperinde iletişim yapması beklenen her yere adeta yalvarıyor. Diyorlar ki 'ne olur şu İsrail ile ticaret iddialarında Türkiye’nin durumu neyse onu bir iletişime çevirin. Bunu bir iletişime çevirmezseniz Hamas’a terörist diyen p..ler Türkiye’yi son derece zor durumda bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar.'" ifadelerini kullandı.

Gazze’nin Türkiye’deki yerel seçimden de, AK Parti’den de, kendi canlarından da milyon kez önemli olduğunu düşündüklerini söyleyen Kılıçarslan, "Yazısını yazdık, televizyonda yayınını yaptık. “Bu ticaret iddiasını ne olur anlatın” dedik. Tabii ki sallamadılar bizi çünkü biz, “İslamcı mislamcı tipler”dik onlara göre. Kurtulmak istedikleri, durduk yerde arıza çıkaran bir kitleydik" şeklinde sitem etti.

Erdoğan'ın, yerel seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı MYK toplantısında, AKP kadrosuna yönelik, "Gazze bizim hassas meselemiz, devlet olarak bir lira ticaretimiz olmadığı gibi Gazze için şunları şunları yaptık, bunu bile anlatamadınız kamuoyuna" şeklinde eleştiride bulunduğunu yazan Kılıçarslan, "Kimse çıkıp 'efendim, o esnada biz coca colanın boykotla çizilen algısını düzeltmek için yayın yapıyorduk' yahut 'o sırada abisi olduğum şehirlerde benim ajandamın dışına çıkmayacak ve sonunda kaybedecek adaylar belirleme telaşındaydım' demedi tabii" diyerek, parti yönetimine tepki gösterdi.

31 Mart'ta aralarında Gazze’nin de olduğu pek çok ideolojik mesele yüzünden Yeniden Refah Partisi'nin, AKP seçmeninden 3 milyon oy aldığını kaydeden Kılıçarslan, "Üstelik, 'AK Parti İslamcılardan kurtulmalı' diyen ekibin (çete mi demeliydim?) Kamalist yanlamalarının AK Parti’ye asla ama asla oy getirmeyeceği de çıktı ortaya" dedi ve "CHP’ye oy veren insan senin Kamalist goygoyuna döner bakar mı yahu? Bu kadar mı kopuksun gerçeklikten?" diye sordu.

Kılıçarslan, yazısını "Şimdi önümüzdeki dönemde AK Parti’deki değişimin yönünü merakla izlemek dışında pek bir şey kalmadı elimizde. Bir süredir Tayyip beyi İslamcılar da dahil olmak üzere enforme eden ekip (çete mi demeliydim?) mi devam edecek yoluna yoksa insan kaynağının yenilendiğini mi göreceğiz?" sözleriyle bitirdi.