İddia: Mehmet Şimşek, emekliye neden zam verilmediğini açıkladı

Yerel seçimlerden ikinci parti olarak çıkan AKP'den yapılan MYK toplantısında konuşan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilere ve memurlara neden zam yapmadıklarını açıkladığı belirtildi.

İddia: Mehmet Şimşek, emekliye neden zam verilmediğini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığına göre Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Edindiğimiz bilgiye göre, bu toplantılarda Şimşek maaş artışları ve emeklilerle ilgili neden düzenleme yapılmadığıyla ilgili soruların muhatabı oldu. Verdiği yanıtlar ilginç:
'Seçim sonuçlarında sadece ekonomi etkili değil. Örneğin memura çok iyi zam verdik ama karşılığı olmadı. Ankara örneği ortada. Memur şehri 1,5 milyon memur var ama Mansur Yavaş yüzde 60 oyla kazandı…'
Saptaması haksız değil. AKP’nin ilçeler dahil tüm şehirdeki oy toplamı bir milyon 48…

Diğer bir saptaması ise emeklilere yönelik düzenlemeyle ilgili. Bakan Şimşek’in MYK üyeleri, emekliler için neden gerekli adımların atılamadığı sorulduğunda, 'Bunu yapmak için Türkiye’nin yurtdışından yüzde 50’den fazla faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak gelecek nesilleri ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik' dediği iddia ediliyor.

O nedenle artık Şimşek’in mazereti kalmadı. Özellikle kamu maliyesi açısından uygulayacağı politikalar konusunda önünde engel yok. Bakalım, bakanlıklar, bürokrasi en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bu tasarruf önlemlerini uygulatabilecek mi?"

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Mehmet Şimşek AKP 2024 Yerel Seçimleri Emekli maaşı Zam
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