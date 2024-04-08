Vigo'da çalışan motokuryeler, saatlik ücret sömürüsüne karşı 3 gündür direniyor: İşçiler bugün Bağdat Caddesi'ni trafiğe kapattı

Vigo motokuryeleri, saatlik ücretten paket başı ücrete geçiş kararına karşı direniyor.

Getir'in bünyesinde bulunan Vigo'da çalışan motokuryeler, saat başına 85 TL ücret alıyor, kendilerine paket başı 50 TL ücret ödeniyordu.

Firma eski ödeme sisteminde değişikliğe giderek, işçilere paket başına 70 TL ödeme yapılacağını söyledi.

İşçilere paket başı ödeme yapacağını söyleyen şirket, işçileri 17 bin TL olan asgari ücretin bile altında kalma ihtimali ile karşı karşıya bıraktı.

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası(TEHİS) öncülüğünde karara karşı greve çıkan motokuryeler, 3 gündür İstanbul'un ve Kocaeli'nin çeşitli noktalarında eylemlere çıkarak hakları için mücadele ediyor.

FİRMA YENİ İŞÇİLER ARIYOR

TEHİS'in aktardığına göre Vigo, emekçilere hakkını vermek yerine, geçen yıl ve bu yıl iş başvurusunda bulunan kişileri görüşmeye çağırıyor.

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Emekçiler, grevlerinin 3. gününde Kadıköy Bağdat caddesini trafiğe kapatarak, yaşanılan emek gaspına tepki gösterdi.

Kadıköy Bağdat caddesini trafiğe kapattık. Hakkımızı almadan vazgeçmek yok.



Getir ve Vigo hakkımızı verin!#Getirboykot #Vigodadirenişvar pic.twitter.com/afqu5S9ubO — TEHİS (@tehisendikasi) April 8, 2024

Kuryeler haklarını alana kadar herkesi Getir’den, Vigo’nun anlaşmalı olduğu restoranlardan ve marketlerden sipariş vermemeye davet ediyor

Kaynak: Gerçek Gündem