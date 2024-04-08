Altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor! Son 2 günde rekor seviyelere yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 6,5 artışla günü 2 milyon 490 TL'den tamamladı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 338 TL'den tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 571 milyon 850 bin 854,57 lira, işlem miktarı ise 637,31 kilogram oldu.