Konya'da ekimi yapıldı, üreticinin gözdesi oldu!

Konya'da ekimi yapılan mantar üretimi üreticinin gözde ürünü oldu. Lezzetliyle birçok farklı yemeğin içinde kullanılan mantarın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Konya'da ekimi yapıldı, üreticinin gözdesi oldu!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin daha da geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda teknik personelle birlikte ilçede mantar üretimi yapan çiftçilerle bir araya gelen Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, mantar yetiştiricilerine tarımsal desteklemeler konularında da bilgiler verilirken, mantar yetiştiriciliği ve pazarlama üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

MANTAR

Mantarlar, nemli, gölgeli alanlarda yetişen bir mantar türüdür. Şapka ve gövde olmak üzere iki ana parçadan oluşurlar. Şapka, mantarın üreme organlarını içeren üst kısımdır. Gövde, mantarı yerden yukarı kaldıran kısımdır.

Konya'da ekimi yapıldı, üreticinin gözdesi oldu! - Resim : 1

Mantarlar yenilebilir, zehirli veya tıbbi olarak kullanılabilir. Yenilebilir mantarlar, protein, vitamin ve mineraller de dahil olmak üzere birçok besin içerir. Ayrıca lezzetli ve çok yönlüdürler ve birçok farklı yemeğin içinde kullanılabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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