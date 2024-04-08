Çalışmalar tamamlandı, Mehmet Şimşek duyurdu: Vergide yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını yakından takip ettiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, "KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı" dedi.

"TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek, "Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HATALI ORAN UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Aynı mahiyetteki ürün teslimine veya hizmete ilişkin mükelleflerin aynı KDV oranlarını uygulaması gerekiyor. Bir ürün veya hizmetin KDV oranının belirlenen orandan daha düşük uygulanması KDV oranının hatalı uygulandığı anlamına geliyor. Mükellefler KDV oranlarını olması gerekenden düşük uygulamak suretiyle hem ödenmesi gereken KDV tutarlarını azaltmayı hem de piyasada fiyat avantajı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem