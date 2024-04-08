Bakan duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için "Sosyal ve Ekonomik Destek"te bulunduklarını ifade etti.

Bu kapsamda yapılan ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini kaydeden Göktaş, bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA