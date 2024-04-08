Dolar kurunda bayram etkisi: Kritik seviyeye geldi!

Bayram tatili öncesi TL ihtiyacının artması dolar kurunda aşağı yönlü seyir izlemesine neden oluyor. Bu gelişmeler sonrası dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı.

Son Güncelleme:
Dolar kurunda bayram etkisi: Kritik seviyeye geldi!

Bayram tatili öncesi artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskının nedenleri arasında yer aldı.

Ayrıca faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dolara ilgiyi azaltan bir başka unsur olarak ön plana çıkmaya başladı.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,06 TL seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 32,03 TL'den tamamlamıştı.

Dolar kurunda bayram etkisi: Kritik seviyeye geldi! - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.

Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi?Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi?Ekonomi
Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi: Ciddi kaygılar taşıyoruz!Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi: Ciddi kaygılar taşıyoruz!Ekonomi
TCMB eski başekonomisti açıkladı: Merkez Bankası'ndan dolar kuruna kritik destek!TCMB eski başekonomisti açıkladı: Merkez Bankası'ndan dolar kuruna kritik destek!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Dolar kuru
Son Güncelleme:
15 bin TL almak isteyen emekliler hemen başvursun: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Garanti BBVA güncel emekli promosyonu ne kadar? 15 bin TL almak isteyen emekliler hemen başvursun
Borsa haftayı rekorla açtı Borsa haftayı rekorla açtı
NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu
Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu Özgür Özel, seçimin ardından ikinci kez ameliyat oldu
'Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi' iddiasına resen soruşturma 'Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi' iddiasına resen soruşturma
AKP'den 22 il için rapor hazırlığı; Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı Erdoğan'dan 4 il için özel çalışma talimatı
AKP'li Metiner'den geri vites: Önce sövdü sonra da özür diledi Önce sövdü sonra da özür diledi
İYİ Parti lideri Akşener kongrede aday olmayacak! İYİ Parti lideri Akşener kongrede aday olmayacak!