Dolar kurunda bayram etkisi: Kritik seviyeye geldi!

Bayram tatili öncesi artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskının nedenleri arasında yer aldı.

Ayrıca faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dolara ilgiyi azaltan bir başka unsur olarak ön plana çıkmaya başladı.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,06 TL seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 32,03 TL'den tamamlamıştı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem