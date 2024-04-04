TCMB eski başekonomisti açıkladı: Merkez Bankası'ndan dolar kuruna kritik destek!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, "Son iki günde Merkez Bankası kur düşmesin diye döviz alıyor" dedi.
TL, yerel seçimlerin ardından ilk haftada dolar karşısında değer kazanıyor.
TL'nin değer kazancı öncesi dolar kuru yerel seçim öncesi son işlem gününü 32,39 TL seviyesinden tamamlarken, bugün 31,88 TL seviyesine geriledi.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ GERİLİYOR
Söz konusu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervlerde tarihi dip seviye kaydedildi.
TCMB verilerine göre, swap hariç net rezerv, eksi 65,5 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 65,1 milyar dolar düzeyindeydi.
"MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIYOR"
Merkez Bankası rezervlerinin gerilemesi sonrası sosyal medya hesabından grafikle rezervlere dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:
"Sene başından beri Merkez Bankası rezervlerinden nette 30 milyar dolardan fazla satılmış görünüyor."
NOT: Kara'nın paylaştığı grafiğe yukarıda yer verilmiştir...
Öte yandan Kara, iki gün önce yaptığı paylaşımı bugün tekrar alıntılayarak dolar kuruna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Grafik seçim öncesine ait ama buna bakıp Merkez Bankası'nın hala kur artmasın diye döviz satmaya devam ettiğini düşünen çok olmuş. Tam aksine, son iki günde Merkez Bankası kur düşmesin diye döviz alıyor."
"KURU BIRAKACAKLAR ENDİŞESİ SONA ERMİŞ"
Ayrıca sosyal medya hesabından paylaşım Ekonomist Uğur Gürses ise, "Merkez Bankası son 2 günde 1.4'er milyar dolarlık alımlar yapmış. 'Seçimden sonra kuru bırakacaklar' endişesi sona ermiş" dedi.
MERKEZ BANKASI, DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.
12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.