15 bin TL almak isteyen emekliler hemen başvursun: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Garanti BBVA güncel emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek haber Garanti BBVA'dan geldi. Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu...

Kamu bankalarının emekli promosyon rakamlarını arttıracağı haberinin ardından bir müjdeli haber de özel bankalardan gelmişti.

Özel bankalarda emekli promosyon rakamlarını arttıracağını duyururken, Garanti BBVA Nisan 2024 güncel rakamlarını arttırdı. İşte Garanti BBVA'nın emekli promosyon rakamları...

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI NE KADAR?

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.

Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.

Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda emeklilik promosyonu ilişkisi de sonlandırılır.

Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen emekli promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.

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