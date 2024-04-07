Hakan Kara Merkez Bankası'nın mektubunu yorumladı: Teknokratların müdahil olması iyi bir fikir mi emin değilim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023’te enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine hükümete bir mektup yazdı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan mektupta, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesinin de önem taşıdığı belirtilmişti. Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 2006 yılında hükümete ilk açık mektubu yazan kişi olduğunu belirterek, asgari ücrete ilişkin “yılda bir kez güncellenmesi” çağrısına dair şunları yazdı:

"Bu metinlerin yayınlanmadan önce ilgili bakana gittiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla, ifade metne hükümetin bilgisi dahilinde girmiştir.

Bilkent Üniversitesi’nde görev yapan deneyimli iktisatçı Kara, Twitter mesajında “Merkez Bankası’nın asgari ücrete bu kadar vurgu yapması muhtemelen ülke genelinde çalışanların yarısının asgari ücretli olmasından kaynaklanıyor. Yine de teknokratların bu kadar hassas bir konuya doğrudan müdahil olması iyi bir fikir mi emin değilim” ifadelerini kullandı.