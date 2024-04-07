Ayvalık'ta restoran fiyatları gündem oldu: Bonfile 1000 TL, tavuk şiş 600 TL

Balıkesir Ayvalık Ticaret Odası’nın restoranlar için yayınladığı fiyat tarifesi sosyal medyada gündem oldu.

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Ayvalık'ta restoran fiyatları gündem oldu: Bonfile 1000 TL, tavuk şiş 600 TL

Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık, Ramazan Bayramı tatilinde de uğrak noktalardan biri oluyor. İlçedeki restoran fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı fiyat tarifesi, kullanıcıların tepkisini çekti.

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Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı liste, restoranlarda satılan ürünlerde tavan fiyata işaret etse de rakamların yükseliği dikkat çekiyor.

Ayvalık Ticaret Odası’nın yayınladığı tarifedeki ürünler ve fiyatları şöyle:

Soğuk Mezeler - 200 TL

Deniz Soğuk Mezeler - 600 TL

Sıcak Ot - 300 TL

Kalamar - 700 TL

Antapot Salata - 750 TL

Karides Salata - 700 TL

Karides Güveç - 800 TL

Karides Tereyağlı - 800 TL

Ahtapot Izgara - 850 TL

Beğendili Ahtapot - 850 TL

Midye Tava Şiş - 150 TL

Deniz Spesiyaller - 900 TL

Kara Spesiyaller - 450 TL

Salata (2 kişilik) - 350 TL

Bonfile - 1000 TL

Tavuk Şiş - 600 TL

Köfte - 600 TL

Tatlı (1 porsiyon) - 200 TL

Tatlı (dondurma/kaymak) - 300 TL

Meyve (2 kişilik) - 300 TL

Kuver (Kişi başı) - 100 TL.

Ayvalık'ta restoran fiyatları gündem oldu: Bonfile 1000 TL, tavuk şiş 600 TL - Resim : 1

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