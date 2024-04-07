Eskişehir’de bayram süresince ulaşım ücretsiz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı süresince tramvay ve otobüslerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Ünlüce, 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı süresince tramvay ve otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

''Toplumsal hafızanın taze tutulması açısından hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlarda sevdiklerimizle vakit geçirmek hepimiz için çok kıymetli. Sevgili hemşehrilerim, Ramazan Bayramı’nda sevdiklerinizi daha çok ziyaret edebilmeniz ve bayramın tadını doya doya çıkarabilmeniz için 3 gün boyunca tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Nice bayramlara hep birlikte erişebilmek ümidiyle.''

Kaynak: ANKA