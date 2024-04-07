Sigaraya bir zam daha: Fiyatı artmayan grup kalmadı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna da zam geldiğini ve zam gelmeyen sigara grubunun kalmadığını açıkladı.

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Sigaraya bir zam daha: Fiyatı artmayan grup kalmadı

Yerel seçim sonrası zam furyası sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Winston ve Philip Morris sigara grubuna 8 TL zam gelmişti.

Bugün bir sigara grubuna daha aynı zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Erol Dündar'ın duyurusu şöyle:

"Son sigara gurubuna da zam geldi. Böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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