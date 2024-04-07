Sigaraya bir zam daha: Fiyatı artmayan grup kalmadı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna da zam geldiğini ve zam gelmeyen sigara grubunun kalmadığını açıkladı.
Yerel seçim sonrası zam furyası sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Winston ve Philip Morris sigara grubuna 8 TL zam gelmişti.
Bugün bir sigara grubuna daha aynı zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna da zam geldiğini açıkladı.
Erol Dündar'ın duyurusu şöyle:
"Son sigara gurubuna da zam geldi. Böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı."
Son #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı. pic.twitter.com/bWwUrJl73h— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 7, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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