Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi: Ciddi kaygılar taşıyoruz!

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu. "Çift kur uygulaması talep ediyoruz" diyen Taycı, ciddi kaygılar taşıdıklarını belirtti.

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Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi: Ciddi kaygılar taşıyoruz!

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, dolar kuruna ilişkin "çift kur" uygulaması talep etti.

Reuters'ın haberine göre Taycı, şu anda 32 seviyelerine yakın işlem gören dolar/TL kuruna karşılık, ihracatçıların döviz gelirlerinin bozdurulması işleminde kurun en az 40 olarak uygulanmasını istediklerini söyledi.

"TEKRAR BU RAFLARA DÖNMEMİZ İÇİN MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİYOR"

Taycı, "Kur konusunda yüzde 2 talep ettik, yüzde 4 dedik, yüzde 10 dedik. Ama şu anda öyle bir noktadayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız. Mümkünse 'çift kur' uygulaması yapılsın. İHBİR olarak 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok uzun yıllar süren mücadelelerle bu pazarlarda raflarda yer bulduk. Kurdan dolayı buralardaki raflardan düşersek tekrar bu raflara dönebilmek için çok daha fazla mücadele vermemiz gerekecek" dedi.

Patronlardan duyulmamış dolar kuru talebi: Ciddi kaygılar taşıyoruz! - Resim : 1

"ÇOK ACİL 40 TL'YE İHTİYACIMIZ VAR"

"İhracatçının ihtiyacını karşılayabilecek şekilde, Merkez Bankası ile belirli periyotlarla toplantılarla bir kur belirlenerek güncelleme usulüyle bunun üzerinden (ihracat gelirinin) bozdurulmasını talep ediyoruz" diyen Taycı, "Çünkü artık yüzdeler bile geride kalıyor. Yüzde 4 dedik, daha sonra yüzde 10 dedik. Oran 2'de kaldı, hiçbir ihtiyacımızı çözmüyor. Bizim çok acil 40 TL'ye ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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