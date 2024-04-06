Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, dolar kurunun yönüne ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kara, "Hepsine de hayır dedim" ifadelerini kullandı.
Yerel seçim sonrası ve önümüzdeki hafta başlayarak bayram tatilinin yarattığı TL talebi döviz satışına neden oldun.
Artan bu döviz arzıyla birlikte TCMB'nin aralık sonundan bu yana döviz satışlarıyla gerileyen döviz rezervlerinin de artık toparlanmaya başlayacağı düşünülüyor.
Ayrıca yüksek faizler sonucu oluşan TL'nin cazibesi sayesinde satışların bir süre daha devam edeceği piyasalarda hakim görüş olarak devam ediyor.
DOLAR KURUNDA SON DURUM
Söz konusu gelişmeler sonrası dolar TL yerel seçim öncesi son işlem gününü 32,39 TL seviyesinden tamamlamıştı. Dalgalı hareketler ile hafta başından bu yana her gün hafifleyerek da olsa gerileyen dolar kuru, haftayı 32,04 TL seviyesinden tamamladı.
TL'NİN DEĞERİ ARTTI
Dolar kurunun sınırlı gerilemesi sonrası TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Nisan ayının ilk haftasında ise TL, yüzde 1.4 değer kazandı.
"HEPSİNE DE HAYIR DEDİM"
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dolar kurunun yönüne ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:
"Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu. Hepsine de hayır dedim. Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor."
MERKEZ BANKASI, YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.