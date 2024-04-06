Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi?

"Geçen haftalarda yolda yürürken en az 100 kişi çevirip hocam seçimden sonra kur patlar mı diye sordu. Hepsine de hayır dedim. Yine de seçim öncesine dair açıklanan veriler bir çoğunun bize inanmayıp döviz aldığına işaret ediyor."