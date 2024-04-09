Yapı Kredi emekliye büyük müjdeyi duyurdu: Emekli promosyon rakamlarında bomba artışa gitti. Yapı Kredi'nin emekli promosyon rakamı ne kadar oldu?

Emekli promosyon rakamaları son dönemlerde pek çok emeklinin yakından takip ettiği konulardan bir tanesi olurken, emeklilerin yüzünü güldürecek haberi bu kez Yapı Kredi bankası verdi...

Geçtiğimiz günlerde kamu bankalarının emekli promosyon rakamlarını arttırdığını açıklamasının hemen ardından bir hamle de özel bankalardan gelmişti.

Bankalar her ay düzenli olarak emekli promosyon güncel rakamlarını resmi web siteleri üzerinden duyururken, Yapı Kredi emekliye şu şekilde sürpriz yaptı.

İşte Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyon rakamları...

YAPI KREDİ NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

28 Mart 2024 – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül ödenir.

Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir.

Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.