ABD'de bir erkek kendisine 'kötü yorum yapan' 50 kadına dava açtı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir erkek, kendisiyle randevuya çıkan ve ‘kötü yorum yapan’ 50 kadına dava açtı. 32 yaşındaki Stewart Lucas Murrey, ”Aynı Adamla mı Çıkıyoruz?” isimli Facebook sayfasında, kendisi hakkında olumsuz hikayeler paylaşan kadınlardan 2.6 milyon dolar tazminat talep etti.

52 binden fazla abonesi olan sayfada yorum yapan kadınlardan biri, Murray’in kendisini dolandırmaya çalıştığını söylemişti. Başka bir kadın ise, ‘avukat’ olduğunu söyleyerek kendisini kandırdığını aktardı.

MAHKEME'DEN MURRAY ALEYHİNE KARAR

Murrey kadınlara açtığı hakaret davasında, kadınları ‘davacının itibarına zarar vermek için komplo kurmak ve davacının katılamadığı ve yanıt veremediği yalnızca kadınlara yönelik grupta ona karşı ayrımcılık yapmak’ ile suçladı. Los Angeles’ta mahkeme, Murrey’in şikayetçi olduğu kadınlardan biri olan Vanessa Valdez’in lehine karar verdi ve davayı düşürdü. Valdez, ifade özgürlüğü gerekçesiyle davanın düşürülmesi için talepte bulunmuştu.

Murray, dava süreci için para toplamak adına GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası da başlattı. 5 bin 400 dolar (yaklaşık 174 bin TL) toplayan Murray, parayı mahkeme masraflarını karşılamak için kullanacağını söyledi.