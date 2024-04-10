Avustralyalı muhabirin cansız bedeni nehir kenarında bulundu

Avustralyalı yayın kuruluşu Channel 7'nin muhabiri Nathan Templeton, nehir kenarında ölü bulundu.

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Avustralyalı muhabirin cansız bedeni nehir kenarında bulundu

T24'ün aktardığına göre, Avustralyalı yayın kuruluşu Channel 7'nin muhabiri 44 yaşındaki Nathan Templeton, Geelong, Victoria'da bir nehir kenarında ölü bulundu.

İki çocuk babasının cesedi, Avustralya'da Barwon Nehri yakınındaki bir yürüyüş parkurunda bulundu. İlk raporlar, muhabirin köpeğini yürüyüşe çıkarırken kalp krizi yaşadığını öne sürdü. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilmedi.

Ailesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birçok kişi tarafından özlenecek olan sevgi dolu bir baba ve harika bir arkadaşı kaybettik"

Kanalın Melbourne Genel Müdürü Lewis Martin personele gönderdiği bir e-postada, "Saygın gazetecinin kaybından ötürü derin yastayız" diye yazdı.

Templeton, Channel 7'ye katılmadan önce Ten News Melbourne'de spor muhabirliği yapıyordu.

Channel 7 muhabiri Nuck McCallum, Templeton'ın bir gazeteci olarak "nadir bir yeteneğe" sahip olduğunu ve "büyük bir kayıp" olduğunu söyledi.

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