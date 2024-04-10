Serveti eriyor: Trump 'zenginler' listesinden düştü

Yaklaşan seçim öncesi Cumhuriyetçi Parti'de adaylık mücadelesi veren ve mahkemelerle başı dertten kurtulmayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti de eriyor.

Euronews'in haberine göre; Trump sosyal medya şirketinin değerinin çakılması sonrası "dünyanın en zengin 500 insanı" listesinden düştü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne girmesi için gereken 5,8 milyar doların altına düşen Trump'ın toplam serveti, Forbes'un zenginler listesine göre de 4,8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Dünya sıralamasında 659'uncu olan Donald Trump, birkaç gün önce Bloomberg endeksinde ilk 300'de yer alıyordu.