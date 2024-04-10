İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 ölü, çok sayıda kayıp var

İtalya'nın kuzeyindeki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

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İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama: 4 ölü, çok sayıda kayıp var

Patlama, Bologna şehrine 70 kilometre uzaklıktaki Suviana Gölü'ndeki tesiste su altında meydana geldi. Etkilenen alan göl yüzeyinin 30 metre altında yer alıyor.
Yakındaki Camugnano kasabası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının bakım çalışmaları sırasında çıktığına inanıldığı söylendi.

Belediye Başkanı Marco Masinara, arama kurtarma ekiplerinin erişim sağlamakta zorluk çektiğini ve kazanın ciddi olduğunu söyledi. Felakette hayatını kaybeden 4 kişiden üçünün yaşlarının 35 ile 73 arasında olduğu belirtildi.

Bologna Valisi Attilio Visconti, yerin altındaki türbinin patlaması sonucu yangın çıktığını ve bu durumun alt katları sular altında bıraktığını söyledi.

Arama kurtarma operasyonuna katılan dalgıçlardan biri İtalyan gazetesi La Repubblica'ya yüzeyin altındaki yedinci kata ulaşmayı başardığını ancak daha aşağıda mahsur kalan üç kişiye ulaşamadığını söyledi.

Patlamanın ardından çok sayıda kişinin ciddi yanıklara maruz kaldığı ve helikopterle yakındaki hastanelere götürüldükleri açıklandı. Kentin başsavcısı Giuseppe Amato, İtalyan medyasına, tesisin güvenli hale getirilmesi ve kayıp kişilerin bulunmasının ardından soruşturma başlatılacağını söyledi.

Suviana Gölü, Bologna yakınlarındaki Appennine sıradağlarında bulunan yapay bir göl. Göl, 1932 yılında baraj inşaatının ardından oluşmuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabı üzerinden kurtarma hizmetlerine teşekkür etti ve patlamayla ilgili haberleri endişeyle takip ettiğini söyledi.

Santral, İtalyan enerji devi Enel Green Power'a ait. Şirket, barajda herhangi bir hasar olduğuna dair belirti bulunmadığını ancak santralin üretimi durdurduğunu açıkladı.

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