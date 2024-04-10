'Tanrı parçacığı' teorisini geliştiren fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti

Büyük Patlama'dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu açıklamaya yardımcı olan, kainattaki her şeyin neden kütlesi olduğunu açıklayan ve "God Particle (Tanrı Parçacığı)" olarak da bilinen "Higgs bozonu" kavramını geliştiren Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında öldü.

Edinburgh Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 94 yaşındaki Higgs’in “kısa bir hastalığın ardından evinde huzur içinde öldüğü” belirtildi.

Edinburgh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Peter Mathieson, 1929'da Newcastle'da doğan Higgs'i "olağanüstü bir birey, vizyonu ve hayal gücü bizi çevreleyen dünya hakkındaki bilgilerimizi zenginleştiren gerçekten yetenekli bir bilim insanı" olarak tanımladı.

Higgs, 1964’te parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen “Higgs bozonu” adlı atom altı parçacığı teorisini geliştirmişti.

Belçikalı fizikçi François Englert ile birbirlerinden bağımsız olarak parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayan Higgs'in 49 yıl önce öne sürdüğü teoriyi, 2012'de İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim insanları doğrulamıştı.

Higgs, bu çalışmasıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştı.