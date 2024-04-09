İsrail ordusu Gazze'de bir ailenin evini bombaladı: En az 14 sivil yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir eve bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail ordusu Gazze'de bir ailenin evini bombaladı: En az 14 sivil yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ebu Yusuf isimli Filistinli aileye ait evi bombaladığını belirtti.

Saldırıya hedef olan evde aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktaran görgü tanıkları, saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu ve çevredeki evlerde de hasar oluştuğunu ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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