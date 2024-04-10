Erdoğan: 'Milletin sandıkta verdiği mesajı en ince detayına kadar analiz ediyoruz'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin konuştu. Erdoğan, 'Milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz' dedi.

Son Güncelleme:
Erdoğan: 'Milletin sandıkta verdiği mesajı en ince detayına kadar analiz ediyoruz'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ve İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Milletin Sandıkta Verdiği Mesajları En İnce Detayına Kadar Analiz Ediyoruz'

Erdoğan, konuşmasında; '31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşıma hasleten teşekkür ediyorum. Seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatlarımıza, sandık görevlilerimize, siyasi partilerimizin mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. ' ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı
CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladı CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladı
AKP'den CHP'ye geçmeden önce sümen altı edildi: Tuzla Belediyesi'nde kamera görüntüleri ortadan kaldırılmış Belediyenin kamera görüntüleri ortadan kaldırılmış
Yolun sonuna geldiler ve tüm ekibe bildirildi; Kanal D dizisi apar topar bitiyor Yolun sonuna geldiler ve tüm ekibe bildirildi; Kanal D dizisi apar topar bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal'dan kulis: "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..." "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..."
İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alan Haluk Bayraktar'a yanıt İBB'den geldi: Hukuki süreç başlatılacak İmamoğlu'nu hedef alan Haluk Bayraktar'a yanıt İBB'den geldi
Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu: Bu şehre giriş 24 saat yasak Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu
Kılıçdaroğlu-Dündar tartışmasına Tanju Özcan da katıldı: Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde "Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde"
AKP'li başkan küçük oğlunu kendi partisinden aday gösterdi, seçimi BBP'den aday olan büyük oğlu kazandı BBP'li aday nasıl kazandı?