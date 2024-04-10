CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonla arayarak 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladığı bildirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü. Özel, görüşmelerinde, önceki genel başkanların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve iyi dileklerini iletti. Özel, ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı." ifadelerine yer verildi.