MHP'den Özgür Özel'e yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP lideri Özel'in Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

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MHP'den Özgür Özel'e yanıt

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli'nin "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine verdiği yanıta tepki gösterdi.

Büyükataman, "CHP'nin ve genel başkanının açıklamaları, basit bir illüzyon çabasından ibarettir" dedi.

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Büyükataman paylaşımında şunları kaydetti:

"Yakın zamanda 'gençler darbe yaparsa teslim olurum' sözleri ile demokrasimizi hedef alarak eli kanlı darbecilere göz kırpan Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak yine ufak hesapların peşine düşmüştür. Nerede Türk demokrasisine düşman olan bir Fetöcü, nerede bir PKK'lı varsa onu bulup sahip çıkan, nerede Türk demokrasisini hedef alan bir uluslararası şebeke varsa onun dizinin dibine çöken ve kuruluş ayarlarını terk eden CHP'nin ve Genel Başkanının açıklamaları basit bir illüzyon çabasından ibarettir.

Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasimizin devamı uğruna önemli sınavlardan geçmiş, bu yolda büyük fedakarlıklar göstermiş ve bu konudaki kararlı duruşu tartışmasız olan bir siyasi partidir. Yakın siyasi tarihimiz bize şunu açıkça göstermektedir ki; Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın devlet Bahçeli, milli irade karşıtlarının en büyük düşmanı, aşamadıkları en yüksek iradedir. Özel'in talihsiz açıklamaları, idrak yollarının tıkalı olmasından değilse bayatlamış kelime kurnazlıklarından medet umacak kadar küçülmesindendir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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