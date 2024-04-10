YRP'li isimden AKP'ye İsrail eleştirisi: Adamları İsrail'le aynı yatakta bastık, halen inkar ediyorlar

Yeniden Refah Partili Sabahaddin Hazinoğlu, AKP'nin İsrail ile olan ilişkisini eleştirerek, "Adamları İsrail'le aynı yatakta bastık, halen inkar ediyorlar. Düşündüğün gibi değil diyorlar" dedi.

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YRP'li isimden AKP'ye İsrail eleştirisi: Adamları İsrail'le aynı yatakta bastık, halen inkar ediyorlar

AKP iktidarının İsrail ile olan ilişkisi, başta kendi ittifak ortakları dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriliyor.

Gazeteci Metih Cihan'ın yaptığı araştırmalar sonucu paylaştığı bilgilerde de AKP ve MHP'li isimlerin İsrail ve İsrailli şirketlerle olan ticari bağları gözler önüne serilmişti.

Bu duruma tepki göstermek için İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'ne çıkan "Filistin İçin Bin Genç" grubu, "İsrail ile Ticarete dur de" şiarıyla eylem yaptığı için işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alınmıştı.

İsrail ve Türkiye ilişkisinin iyice irdelendiği bu eylem sonrası Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracata kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

AKP'ye İsrail konusunda sert tepki gösterenlerin başında gelen Yeniden Refah Partisi, yerel seçim öncesi AKP lehine çekilme şartında da İsrail ile ticaretin son bulmasını şart koşmuştu.

Yeniden Refah Partisi, İstiklal'deki eylem ve Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı kısıtlama kararı sonrası yeni bir paylaşımda bulundu.

Yeniden Refah Partili Sabahaddin Hazinoğlu, AKP'nin İsrail ile olan ilişkisini ve gelen eleştirilere karşı tepkisini eleştirerek, +18 imalı bir göndermede bulundu.

Hazinoğlu şunları söyledi:

"Adamları İsrail'le aynı yatakta bastık, halen inkar ediyorlar. Düşündüğün gibi değil diyorlar."

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Yeniden Refah Partisi İsrail Filistin
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