Bayram bile onları barıştıramadı: Ramazan'da birbirini ziyaret etmeyen partiler
Ramazan Bayramı'nda birçok parti birbirini ziyaret etmeyecek.
Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte bugün 3 gün sürecek Ramazan Bayramı başladı.
Siyasi partiler bayram programları kapsamında birbirlerini ziyaret ederek bayramını kutluyor.
Fakat bazı siyasi partiler birbirleri ile bayramlaşmıyor.
İşte o partiler:
AKP; Zafer Partisi ile,
MHP; İYİ Parti ve Zafer Partisi ile
İYİ Parti; Zafer Partisi ve HÜDA-PAR ile
CHP ise HÜDA-PAR ile bayramlaşmayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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