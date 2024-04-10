Bayram bile onları barıştıramadı: Ramazan'da birbirini ziyaret etmeyen partiler

Ramazan Bayramı'nda birçok parti birbirini ziyaret etmeyecek.

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Bayram bile onları barıştıramadı: Ramazan'da birbirini ziyaret etmeyen partiler

Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte bugün 3 gün sürecek Ramazan Bayramı başladı.

Siyasi partiler bayram programları kapsamında birbirlerini ziyaret ederek bayramını kutluyor.

Fakat bazı siyasi partiler birbirleri ile bayramlaşmıyor.

İşte o partiler:

AKP; Zafer Partisi ile,

MHP; İYİ Parti ve Zafer Partisi ile

İYİ Parti; Zafer Partisi ve HÜDA-PAR ile

CHP ise HÜDA-PAR ile bayramlaşmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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