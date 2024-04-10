Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan bayram mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, yayımladığı mesajında "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı
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